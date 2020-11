En una bici sin neumáticos y sin frenos, niño de 9 años busca convertirse en ciclista

La imagen de un niño de 9 años practicando ciclismo en una bicicleta sin neumáticos y sin frenos en una trocha de Cundinamarca , conmovió al exciclista Fernando Pinilla Gómez, quien captó la imagen y la envió a El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol .

“Lo que se encuentra uno por acá entrenando”, dice el exdeportista mientras graba al pequeño pedaleando.

Pinilla no pudo aguantar la curiosidad y le pregunta al niño por qué andaba en los rines.

“Porque se me pincharon las llantas y me tocó quitárselas”, responde el menor, quien no dejaba de pedalear.

Al ser cuestionado si tiene un referente en el deporte, el cual admira, el pequeño frena su bici, se baja y toma aire.

“Quiero ser como Nairo Quintana , porque gana”, responde con una sonrisa dibujada en el rostro.

Tras la conversación, Fernando Pinilla Gómez le promete al niño que va a difundir el video para que le ayuden y le regalen una bicicleta.

“Gracias a todos los que me están viendo, para que me regalen una bicicleta”, dice el pequeño, con la ilusión de tener una cicla a la altura del deportista que aspira en convertirse.

