Esta vía en Colombia, de verdad, da vergüenza: "Todos sufrimos, pedimos ayuda"

Carreras que alejan, literalmente. En Mariquita, Tolima, los pobladores de las veredas El Pomo y Carrizales están desesperados por las trochas en que está convertida una vía.

"No tenemos vía, no tenemos cómo transportar las muchachos que tienen ruta escolar. Los carros sufren, todos sufrimos, pedimos ayuda. Colabórenos, no tenemos carreteras para salir ni para llevar los mercados para las casas", dice una habitante de la zona.

Y otro, indignado, agrega: "El alcalde nos tiene abandonados".

De otro lado, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el hallazgo de un posible sistema de alcantarillado antiguo tiene perjudicados a numerosos comerciantes de la calle 12 que han visto cómo se les han caído las ventas por cuentas de las obras interrumpidas sobre la vía.

Finalmente, desde la vía Fresno-Casablanca, también en el Tolima, decenas de familias reclaman ayudas para quienes han resultado afectados por un derrumbe que se presentó hace dos meses.