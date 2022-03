“Esto parece una trocha”: huecos en calle de Neiva causan numerosos accidentes

En Neiva, Huila , desde el barrio Cándido, un habitante reclama el arreglo en una calle luego de que un motociclista cayera por un hueco que ya ha provocado varios accidentes.

“La Alcaldía no ha querido hacer nada. No es la primera persona que se cae ahí. Esto ya no parecer una carretera, sino una trocha”, dijo el ciudadano, que demandó la ayuda del alcalde y de la Secretaría de Movilidad en Neiva.

Desde Chíquiza, en Boyacá, piden ayuda por el templo doctrinero de San Isidro, el cual demuestra un profundo abandono.

Finalmente, desde Floridablanca, Santander, hacen un llamado a las autoridades competentes para la reparación de la vía que comunica con la vereda La Hormiga. Este paso restringido se convierte en un peligro para conductores y ciclistas que por allí transitan.

