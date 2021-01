¿Ha oído de la vereda El Kikí? Existe, está en Córdoba, y sus niños claman conexión a internet

Ana Cristina Urango envió un video a El Periodista Soy Yo por medio del cual solicita ayuda al gobierno nacional y departamental para que los niños de la vereda El Kikí, en Sahagún (Córdoba), sean tenidos en cuenta para las clases virtuales.

No solo necesitan internet, sino los medios tecnológicos para no quedar más atrasados en el tema de la educación. “Sus padres solo se ganan 12.000 pesos diarios, a la semana son 72.000 pesos. De ahí tienen que mantener su familia y no hay forma de pagar internet”, señala la denunciante.

