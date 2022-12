La escuela del olvido: en estas indignantes condiciones deben estudiar niños en Chocó

Pupitres están rotos y salones se inundan. Tampoco hay sanitarios aptos ni espacio para jugar en el recreo. Y la ñapa: salón de sistemas no tiene computadores.

La problemática la enfrentan los pequeños de un colegio en Río Iró y fue denunciada a la sección #ElPeriodistaSoyYo por el personero estudiantil, Brayan Yesid Mosquera.

En Landázuri, Santander, la queja es por un matadero que resultó convertido en una obra inútil y en un desperdicio de dinero. Todo, por la ausencia de un análisis de conveniencia.

En la actualidad, dice Elber Vargas, la obra no trae beneficio a la población.

“Es un llamado de atención para que los mandatarios de nuestros municipios hagan las cosas al derecho y no inviertan mal los recursos”, afirmó el denunciante.