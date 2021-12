Madre denuncia negligencia de la EPS S.O.S: "Tienen a mi hijo sin pañales, sin medicamentos"

Desde Cali, Valle del Cauca, Ligia Johana Zambrano hace un llamado urgente a la EPS S.O.S ante el incumplimiento de servicios de salud que se le deben prestar a su hijo, quien se encuentra en situación de discapacidad y con múltiples necesidades que al parecer se han negado a atender.

“Tienen a mi hijo sin pañales, sin medicamentos, sin procedimientos. El día de hoy me dijeron que no me iban a mandar más enfermería”, señaló Ligia.

Esta mamá también reveló que su hijo debe estar conectado a una máquina y necesita supervisión en la noche. Pero dice que, pese a sus numerosas peticiones, no ha obtenido respaldo alguno de la EPS S.O.S.

“He puesto la queja en la Superintendencia de Salud, envié desacato a los jueces. También les he pedido que por favor le envíen las cosas a mi hijo y no quieren. No sé a quién más recurrir”, expresó la madre del menor.

Y desde Ocaña, Norte de Santander, Bronson Steyner Salazar Villa, cuenta en Noticias Caracol el estado de deterioro en el que se encuentra el parque Lucía Padilla.

Pese a las múltiples solicitudes de la comunidad y de los niños para tener un espacio de recreación, las autoridades locales no han prestado atención.