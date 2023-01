Niño, sin celular ni computador, le envía conmovedora carta a Duque

Este humilde pequeño le envió, a través de El Periodista Soy Yo, una carta al presidente Iván Duque con la esperanza de que haga algo por él, su hermanito, sus padres y su abuela.

“No he podido enviar ni recibir tareas a mi profe porque no tengo celular ni computador. Mi papá era vendedor de mazamorra paisa, pero hace dos meses no ha podido trabajar por la cuarentena, tampoco hemos recibido ayudas y ya no tenemos mercado. Yo vivo con mi mamá, mi papá, mi hermanito -que tiene 2 años- y a la abuela que tiene 64 años”, dice Camilo en su misiva, en la que se dibujó a él junto al mandatario.

Publicidad

Vea también, la denuncia que hacen desde Maicao, en La Guajira, por la falta de control de las autoridades en la plaza de mercado, donde la gente trabaja y sale a las calles como si fueran inmunes al coronavirus.

Además, un vertedero de lluvias que se cae a pedazos en Fuente de Oro, Meta.