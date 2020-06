“No soy ningún ladrón”: taxista que se llevó mercado de dos mujeres explicó que fue un malentendido

Tras una denuncia enviada a la sección de Noticias Caracol ‘El periodista soy yo’ sobre un taxista que supuestamente les robó el mercado a dos mujeres que tomaron su servicio en Bogotá, el conductor se acercó a las instalaciones del noticiero para aclarar lo sucedido y expresar que todo fue un malentendido.

“Eso fue el día sin IVA, cuando yo estaba trabajando en un supermercado de Bosa Atalayas y recogí una carrera. Me fui con las señoras a llevarlas a Bosa Tropezón. Realmente se me olvidó, se me pasó, no sé qué fue, arranqué y me fui”, dijo Álvaro del Río, taxista involucrado en el hecho.

Luego, de acuerdo con el relato del conductor del vehículo de servicio público, hizo dos carreras más y, cuando requirió nuevamente el uso del baúl, se enteró que había olvidado sacar el mercado de las mujeres.

“Arranqué para Bosa a buscar al muchacho que había ayudado a cargar las bolsas para ver si le habían dejado algún número de teléfono, me lo dio, llamé a la señora y le dije que inconscientemente me había llevado el mercado, que ahí estaba y que no había tocado nada”, indicó.

Según contó el taxista, la mujer le dijo que se encontraran en el CAI (Comando de Acción Inmediata) de la Policía para realizar la entrega.

Publicidad

“En el CAI revisaron el mercado, revisaron su factura, todo. Fui y los dejé en su casa. Fue un olvidó, un inconveniente, pero yo lo resolví. No soy ningún ladrón, soy una persona honesta”, afirmó.

Finalmente, Álvaro del Río puntualizó que es una persona que trabaja duro, sobre todo en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha afectado a su gremio. “Nos toca esforzarnos, trabajar más y ganar menos”, concluyó.