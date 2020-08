“No tengo qué comer”: drama de mamá que no puede trabajar y vela por su hijo con parálisis cerebral

En Cali, Nelly Quintero Alegría, una madre cabeza de hogar, cuenta que está pasando por una gran dificultad al no poder trabajar y ante la complicada situación de salud que vive su hijo, quien tiene parálisis cerebral.

“Está conectado de por vida a un aparato de ventilación mecánica. Debo cinco meses de arriendo, la de la casa me está desalojando, son $500.000. Soy una mamá que no puedo trabajar, no puedo dejar a mi niño solo, debo recibos, no tengo qué comer”, afirma.

Por lo tanto, pide una mano amiga que le pueda ayudar a supera esta difícil situación. Para ello, las personas pueden comunicarse al celular 3187028174.

A este caso enviado a la sección de ‘El periodista soy yo’ de Noticias Caracol se suma una denuncia por las pésimas condiciones en las que se encuentran las vías en el municipio de Tuquisio, sur de Bolívar, y un robo captado en video en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Dicho hurto fue perpetrado por sujetos que llegaron en un carro de color negro, se estacionaron frente a otro, se bajaron, le abrieron el capó y se robaron el computador que posibilita su funcionamiento.

La persona que sería dueña del carro afectado se percató del hecho, pero fue amenazado con un arma, al igual que otro ciudadano que intentó interceptar a los delincuentes en medio de la huida. Vecinos del sector piden aumentar la vigilancia ante los frecuentes robos.