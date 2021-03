"No voy a permitir más saqueo": alcalde de Aguachica enfrentó a operarios de fotomultas

“No quiero saber nada de fotomultas en Aguachica , háganme el favor y me despejan el área. No voy a permitir más saqueo al bolsillo de los turistas y el sector hotelero”.

Esas son las palabras que ante las cámaras pronunció Robinson Manosalva, el polémico alcalde de Aguachica, Cesar, al encarar a una funcionaria encargada de la implementación de las fotodetecciones en su municipio.

“No voy a permitir más saqueó al bolsillo de los turistas y el sector hotelero. Usted está abusando del pueblo de Aguachica, usted por ganarse una mensualidad está permitiendo que saqueen a los turistas, al conductor, al mulero”, reiteró el mandatario en un video conocido a través de El Periodista Soy Yo.

Mientras tanto, la funcionaria trataba de responder a Manosalva.

En la cuenta de Twitter de la Alcaldía, el alcalde dijo: “Lo prometí en campaña, no puedo seguir permitiendo que estos se estén enriqueciendo a costa del pueblo, colocando una fotomulta donde no es debido (…) Un no rotundo a estas fotomultas”.

¡No a las fotomultas en Aguachica!

El Gobierno Municipal Primero Aguachica liderado por el Alcalde Social, Robinson Manosalva Saldaña ratifica su mensaje y defensa por la ciudadanía ante los abusos de las fotomultas.

Ese tipo de medidas se toman por parte de las autoridades de tránsito para controlar los excesos de velocidad y captar infracciones de manera virtual. Sin embargo, existe una reglamentación que deben cumplir.