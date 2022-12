Obras en centro de salud de La Macarena, Meta, llevan siete años sin terminar y ya cuestan el doble 

La ampliación de urgencias fue contratada por $1.300 millones en 2010, pero desde entonces le adicionaron $1.400 millones.

“Eso es una obra que dejaron desde la administración pasada unos contratistas, que está como un elefante blanco y que no la han concluido. La dejaron a medias y aún no han entregado”, denunció José Reinel Bernal, veedor ciudadano de La Macarena.

En el 2010 la gobernación adjudicó el contrato por $1.300 millones. En el 2012, le adicionaron 700 millones de pesos más y la alcaldía para terminarlo agregó otros 700 millones. Después de 7 años, sigue sin prestar servicio.

“Se encuentra averiada no cuenta con energía, hay unos baños que no tienen el espacio para la evacuación del agua, aún no se puede utilizar”

“Conocemos del caso, ya lo tenemos denunciado en la Procuraduría y en la Contraloría, para que se dé la utilidad de estos elementos que hoy se están desperdiciando”, aseguró Ismael Medellín, alcalde de la población.