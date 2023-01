Parqueadero que quieren hacer en esta zona de Bogotá tiene intranquilos a comerciantes

Denuncian que, como dice el dicho, quieren “hacer puentes donde no hay ríos” y solo hay un proponente. Autoridades responden.

“Un hueco para hacer un parqueadero donde hay un parqueadero. Ahí si viene el viejo cuento de los políticos: ‘hacer puentes donde no hay ríos’”, denuncia Baudilio Quintero, comerciante y denunciante de El Periodista Soy Yo.

Mientras él critica la obra, otros creen que sí es necesario este estacionamiento en el barrio Cedritos.

Además, Pedro Ramírez, subdirector de la Defensoría del Espacio Público, asegura: “El proyecto no está adjudicado, en este momento la ciudadanía puede consultar y, si hay alguno interesado, presentar su propuesta, presentar su interés”.

Esta obra, que construiría parqueaderos subterráneos, duraría tres años.