Habitantes del barrio Ciudad Córdoba denuncian que los obreros de servicios públicos les ‘armaron’ una trampa mortal.

De otro lado, en la zona rural de Turbaco, Bolívar, van al colegio pese a que no les asignan profesores. Piden ayuda para no perder el tiempo y no dejar de aprender.

Publicidad

Además, en Tolima se quejan de una vía llena de lodo que atasca a los carros.