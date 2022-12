Recicladores contaminan el canal Córdoba en el norte de Bogotá

Alicia Machado, la venezolana que se coronó como reina universal de la belleza en 1996, acusó al magnate y actual candidato presidencial Donald Trump de haberla presionado tras subir de peso.

Machado aseguró que producto de las presiones quedó con un problema alimenticio que se extendió por más de cinco años.

Publicidad

“Me llevaron a Nueva York, me instalaron en un hotel. Al día siguiente, me llevaron al gimnasio, y estuve expuesta ante 90 medios de comunicación. Donald Trump estaba allí. No tenía ni idea de que iba a pasar”, declaró la venezolana.