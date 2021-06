“Sortear huecos, el pan de cada día”: comunidad denuncia que corre peligro por mal estado de vías

En San Sebastián de Mariquita, Tolima, los ciudadanos están desesperados por el mal estado de las calles. Aseguran que pasan y pasan alcaldes y poco o nada se hace.

“Van más de tres administraciones y no se ha hecho nada. Siempre están prometiendo que van a arreglar las calles y no han cumplido. Es el pan de cada día sortear los huecos en carros y motos, lo cual no solo causa daños a los vehículos, sino muchos accidentes. El deterioro es bastante grande y todos corremos peligro”, afirmó el ciudadano Luis Carlos Sepúlveda.

Esta denuncia fue enviada a la sección de Noticias Caracol ‘El periodista soy yo ’, junto con otros dos reportes de Norte de Santander y Cundinamarca.

Desde Sardinata, Norte de Santander, Gustavo Gil puso en evidencia el socavamiento que la creciente del río Sardinata ha causado en las bases de un puente.

Entretanto, desde Pacho, Cundinamarca, un campesino de la zona recordó las promesas incumplidas con el mantenimiento de las vías de las veredas, lo que hoy los tiene nuevamente transportando sus productos a lomo de mula.

De otro lado, la Alcaldía de Montería respondió ante una denuncia de habitantes del corregimiento Morindó sobre el mal estado de la malla vial. Anunció algunas intervenciones con el banco de maquinaria amarilla.