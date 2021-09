Temor e impotencia: docentes denuncian daños en escuela del municipio de Puerto Tejada

Desde el municipio de Puerto Tejada, Cauca , habitantes reportan que uno de los trabajadores que trataba de cubrir las goteras de las aulas en la escuela Periconegro número dos, de la institución Fidelina Echeverry, sufrió un fuerte golpe al desplomarse el techo.

Profesores y estudiantes del municipio de Puerto Tejada manifiestan que sienten temor de estudiar en una sede que no brinda garantías de seguridad.

“En un salón de clases que ya teníamos listo para empezar, los trabajadores vinieron a tapar unas goteras, y se vino una estructura obsoleta con unas tejas en asfalto que ya no deben usarse (…). No es que los profesores no queramos trabajar, sino que no hay las condiciones”, denunció una docente del municipio de Puerto Tejada.

Después agregó: “Aquí estamos peligrando la vida de nosotros, de los niños y del personal administrativo”.

Por otro lado, desde San Bernardo del Viento, Córdoba, durante varios años se está presentando la erosión causada por el río Sinú en su margen derecha, la cual ha ocasionado pérdida de tierras, cultivos, árboles frutales y el desalojo de familias por temor de perder sus bienes y hasta sus propias vidas.

Por último, Alexander Mendoza Gutiérrez, desde El Paso, Cesar, cuenta el drama que están viviendo campesinos de la zona que han visto cómo las lluvias han afectado las cosechas de melón y patilla, que ya estaban prácticamente listas para sacar al mercado.