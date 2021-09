"Un adefesio": habitantes de Confines denuncian construcción que afecta patrimonio cultural

En el municipio de Confines, Santander, hay polémica por la construcción de un kiosko en el parque principal que, dicen, terminó perjudicando el templo de San Cayetano.

"Bastante desproporcionado, ha sido calificado por los habitantes como un adefesio. Detrás de esta estructura se encuentra el templo de San Cayetano, que fue declarado monumento nacional en 1977. El principal atractivo de este municipio era el templo, para tomarse fotografías, ahora resulta mucho más difícil con esta estructura en la mitad del parque", sostuvo Víctor Solano, residente del municipio de Confines.

A pesar de la polémica, el gobernador de Santander fue hasta el municipio de Confines con su comitiva y estuvo haciendo la preinauguración de la obra, además de estar regalando juguetes a los niños. Se dice que la obra tuvo un costo de 2.553 millones de pesos.

Por otro lado, desde San Martín, Meta, padres de familia hacen un llamado a la Secretaría de Educación y al ministerio por las pésimas condiciones en las que deben estudiar los niños.