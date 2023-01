Científicos en diversos campos critican la poca inversión e interés del Gobierno colombiano en ciencia y tecnología.

No solo se dedica un 0,2 % en investigación, una cifra muy por debajo de otros países de la OCDE, sino que a los políticos no les interesa invertir a largo plazo pues no se verá dentro de su mandato.

La pandemia es la oportunidad de repensar el modelo de desarrollo de las naciones y enfocarse más en lo ambiental, opina el afamado biólogo colombiano Cristian Samper.

El científico también cree que Colombia debe apostarle más en la ciencia, pues tiene buenas universidades e investigadores.

Los intereses políticos y económicos acechan a los investigadores que trabajan para desarrollar la vacuna del COVID-19.

Así lo plantean científicos colombianos que trabajan contrarreloj alrededor del mundo en diferentes laboratorios.

La deforestación y el cambio climático tienen que ver con la pandemia que actualmente afecta a la humanidad, sostiene la científica y periodista Ángela Posada.

“El ser humano ha metido la mano donde no le toca”, dice.

