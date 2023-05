Colombia busca la melodía perfecta para la cultura

Colombia respira cultura en cada rincón. Desde La Guajira hasta el Amazonas, las manifestaciones artísticas y culturales permean una sociedad necesitada de esa fuerza creativa. Para descubrir ese universo, hay que abrir los ojos y los oídos a todas sus manifestaciones. Por eso, en esta nueva entrega de El Proyecto es Colombia , empezamos el recorrido en Cartagena, con El colegio del cuerpo, para llegar luego a Medellín, cuna de una industria boyante, la de la música urbana.

El arte y la cultura en el país

La cultura es un concepto que siempre ha estado asociado a la paz. Aunque el ministerio creado para fortalecer las actividades culturales y creativas no ha contado con un gran presupuesto, en 2023 logró aumentar en un 25%.

Publicidad

En 2022 su presupuesto era de 525 mil millones de pesos, en 2023 llegó a los 700 mil millones. De ese monto, una buena suma está destinada al Programa Nacional de Concertación Cultural.

Además de los números, en buena parte del sector hay una preocupación, pues no se ha nombrado en propiedad a un ministro y piensan que el actual gobierno no ha puesto sus ojos en ese sector.

Cartagena danza

Publicidad

Para hablar de un tema fundamental en el país, Noticias Caracol buscó a Álvaro Restrepo, el gran coreógrafo que ha dedicado su vida a la danza y la educación. Él fundó el Colegio del Cuerpo, un proyecto que tiene como objetivo formar jóvenes integrales para la vida y la paz.

Esta iniciativa artística, que ha beneficiado a miles de jóvenes, está ubicada a las afueras de Cartagena .

Restrepo empezó a enseñar sobre el lenguaje del cuerpo hace muchos años con sus obras de danza contemporánea, mismas que le hicieron ganar mucho reconocimiento internacional.

Este lenguaje lo convirtió en un proyecto educativo para jóvenes de bajos recursos y que encontró su lugar en esta ciudad. 10 mil estudiantes se formaron para la danza y la vida.

Publicidad

“Aquí está la memoria de todo mi trabajo desde que me inicié con mi propia compañía, mi propio núcleo de creación y luego la historia del Colegio del Cuerpo. Muchos objetos han pasado de una obra a otra. Yo podría decir que he hecho una sola obra durante toda mi vida. Esto ha sido un viaje infinito, ya muy largo. Son 25 años desde que comenzamos con mi socia bailarina francesa, coreógrafa y pedagoga. Realmente, ha sido más alucinante de lo que esperábamos”, aseguró Álvaro Restrepo.

En la tranquilidad y el silencio de la naturaleza, el maestro ve cómo ha crecido este proyecto que ya es patrimonio de la cultura de Colombia.

“Sabemos que los proyectos culturales son siempre vistos como decorativos. Para muchas personas y capas de la sociedad estos proyectos son vistos como aleatorios, como la parte bonita de la vida, pero no esencial. No se permite la cultura como una necesidad básica insatisfecha. Los recursos son una tarea grotesca, titánica y de todos los días. Llevo 25 años y todos los días nos quitamos el sombrero y lo pasamos al ministerio, fundaciones, empresas, donantes privados para sacar adelante este proyecto. El gran reto es que se entienda que la cultura, las artes, humanidades, son parte esencial de una sociedad”, complementó.

Publicidad

De Medellín para el mundo

De Cartagena, pasamos a Medellín, una ciudad que se ha puesto en el mapa del mundo cultural gracias a múltiples expresiones artísticas. Esa ciudad se convirtió en imán de artistas urbanos que llegan a la capital de Antioquia desde muchos lugares del mundo.

En Medellín, la música suena en todas las esquinas y se disfruta en grandes escenarios. Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Manuel Turizo, Ryan Castro, Blessed y Alcolirykoz surgieron en esa tierra. Estos jóvenes empezaron a contar historias del barrio y hoy, gracias a mucho esfuerzo, se convirtieron en una industria.

Publicidad

No solo cantantes e intérpretes, Medellín también es el hogar de compositores como Keityn y Ovy on the Drums.

“Ellos han tenido una visión y una disciplina clara, ante todo. No vieron como un juego la música, lo vieron como un negocio. Desde jóvenes hacían ensayo y error y eso logró que Medellín se volviera una sucursal de la industria”, dijo Keityn.

Keityn compone desde hace 10 años. De su puño y letra salieron temas como ‘TQG’, ‘Monotonía, ‘Sobrio’.

Publicidad

Ovy on the Drums ha acompañado la carrera de Karol G: “Al principio las emisoras no la aceptaban y a mí no me creían. Decían que no teníamos sonido, que nos faltaba mucho. Ha sido duro, cerraron puertas, yo no me dejaba”.

Él produjo ‘Mañana será bonito’, el álbum con el que, por primera vez, una mujer latina se consolidó en el número uno del mundo y logra cifras históricas en su lanzamiento.

Historias, testimonios y pruebas de que Colombia es una cuna de artistas que cada día ponen su granito de arena para contribuir al sector y a la paz del país.