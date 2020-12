“Osos polares ya tienen fecha de extinción”: la urgencia de actuar ya contra el cambio climático

Las llamas que consumieron el estado más poblado de Estados Unidos, California, rompieron récord en 18 años de registro. También en Oregón y en el estado de Washington.

En total, unas 3 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas este año, el humo atravesó el océano y llegó a Europa.

“El hemisferio norte acaba de registrar su verano más caluroso”, dice Clare Nullis, vocera de la Organización Meteorológica Mundial.

Aunque el descuido de las personas es, según los expertos, el origen más común de los incendios; la sequía por las temperaturas cada vez más elevadas y los vientos configuran el escenario perfecto para el caos.

Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre cambio climático y medio ambiente de la London School of Economics, señala el aumento de la temperatura del planeta como una de las causas de este tipo de desastres.

“Si seguimos como vamos, podríamos llegar fácilmente los 3° y eso será absolutamente catastrófico. Para darle un ejemplo, después de la Era del Hielo vimos un aumento de temperatura de alrededor de 3,5 °c y eso tomó 10.000 años”, dice.

Y añade: “hoy estamos un grado por encima de lo que estábamos en segunda parte del siglo XIX (…) Ya estamos viendo alrededor del mundo tormentas cada vez peores, incendios, inundaciones. En otros lugares vemos sequía, como en California o Australia, o las inundaciones que vimos hace poco en Bangladés. Estas cosas ya son suficientemente intensas y si no actuamos sería realmente peligroso”.

Los científicos adjudican al cambio climático la intensificación de los huracanes. Aguas más cálidas favorecen aire con más vapor: gasolina para tormentas robustecidas.

Y qué decir de las regiones polares del planeta. Estos mundos de hielo sienten con más rigor el calentamiento global.

Demoledores fueron los hallazgos del estudio del Instituto Postdam para la investigación del impacto climático, en cabeza del científico del clima Anders Levermann.

“Lo que encontramos es que la Antártica pierde alrededor de 5 pies de hielo por cada grado de calentamiento global que causamos. En el Acuerdo de París se acordó limitar el calentamiento global a 2°, pero aún con 2° eventualmente alcanzaremos 5 metros de aumento del nivel del mar, o más, lo que pondrá a la ciudades y regiones costeras, las playas, alrededor del mundo en riesgo”, dice el científico.

¿En cuánto tiempo?

“El tiempo no está tan claro. Tomará siglos. Nuestro modelo no determina el tiempo pero sí cuánto aumentará el nivel del mar si aumentamos la temperatura del planeta. Es como si colocaras un cubo de hielo sobre una mesa; tú y yo tendríamos diferencias sobre nuestras estimaciones de cuán rápido se va a derretir, pero en lo que ambos estaremos de acuerdo es que ese cubo de hielo desaparecerá”, dice Levermann.

Ciudades históricas que guardan tesoros de civilizaciones antiguas como Venecia, en Italia, desaparecerían. Sin ir muy lejos, Miami quedaría bajo el agua.

¿Qué hay que hacer pronto?

“Tenemos que llegar a cero emisiones de carbono a nivel global y lo que esto significa suena algo dramático pero realmente no lo es. Si es algo grande, pero grande no significa malo para la economía.

Necesitamos cambiar completamente la forma de producir energía del petróleo, el gas y el carbón hacia energías renovables, y eso tenemos que hacerlo en los próximos 30 años a nivel global. Suena como si fuera mucho tiempo, pero realmente no lo es si consideras que todo el mundo tiene que hacer este cambio. Si no empezamos ya no podremos detenerlo”, agrega el científico.

En el Polo Norte, la situación no es diferente. El Ártico se ha calentado con el doble de rapidez que el resto del mundo durante las últimas cuatro décadas. El hielo ha perdido alrededor de dos tercios de su volumen. Los osos polares ya tienen fecha de extinción: en el 2100, según un estudio de la universidad de Toronto Scarborough.

¿Cómo enmendar el camino?

El profesor Levermann ya dio una puntada en la que coinciden todos los expertos consultados: reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias, una trasformación de la que Costa Rica es un ejemplo para mostrar.

Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía de Costa Rica y actual director del Fondo Mundial del Medio Ambiente lo explica con claridad.

“Mucha de la electricidad que se produce en Costa Rica se produce con geotermia, con energía solar y con la fuerza del viento. En la energía eólica entonces no dependemos de hidroelectricidad sino que también hemos diversificado las fuentes de energías renovables. No dependemos de los combustibles fósiles para producir la electricidad y eso es un gran logro porque producimos electricidad con cero emisiones”, señala Rodríguez.

Para los expertos debe haber coherencia en la formulación de la política pública entre las diferentes entidades del Estado para perseguir el mismo objetivo: tener un desarrollo sostenible con esta, la casa común del ser humano.

En Costa Rica hay un solo Ministerio de Ambiente y Energía, lo que demuestra la clara visión del país sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Y para evitar confrontaciones institucionales se concentran minería y defensa de la naturaleza.

“Sin duda el sector minero y el sector energía son sectores que generan grandes amenazas a los objetivos de conservación de biodiversidad y conservación de bosques. Entonces Costa Rica tomó hace 30 años una decisión, que me pareció visionaria, de no dividir las agencias públicas entre unas que maneja recursos naturales renovables, áreas desprotegidas, biodiversidad, agua y bosques y otras agencias que manejan recursos naturales no renovables, particularmente para producir energía o en el tema de minería y las unimos en una sola institución”, agrega el funcionario costarricense.

Costa Rica ha duplicado la cobertura forestal en los últimos 30 años, el mismo tiempo en que la población también se duplicó y la economía se multiplicó por 3.

¿Entonces quien dijo que el desarrollo económico va en contravía del cuidado del medio ambiente?

Las respuestas de los expertos abren caminos.

Carlos Rodríguez lo explica: “si yo comparo Costa Rica con Centroamérica cuando viene el huracán o vienen los efectos climáticos extremos, lluvias intensas o sequías, el país siempre queda mejor parado que los otros países de Centroamérica porque tiene más bosque.

El bosque se ha convertido en un seguro de vida o un seguro de salud de la nación, nos protege, y ese beneficio económico se nota, porque inmediatamente pasa el fenómeno climático extremo y los otros países tienen que desembolsar cantidades de dinero para reparar la infraestructura y reparar los sistemas productivos que fueron afectados”.

“Restaurar la tierra degradada puede ser muy poderoso. Es bueno para el clima, es bueno para la productividad, es bueno para la nutrición, es bueno para el manejo del agua, la resiliencia y adaptación del clima. Las energías renovables son sencillamente mejores, en términos de costos, de contaminación ambiental y del clima”, dice Nicholas Stern, de la London School of Economics.

Nuestros excesos como especie no solo atentan contra nosotros mismos, sino contra toda la biodiversidad.

“Hoy la comunidad científica nos dice que nos encontramos en la sexta extinción masiva, esa extensión no es generada por la naturaleza o factores naturales sino generada por una especie que es el homo sapiens.

Nosotros, los seres humanos, a través de nuestro patrón de consumo y producción estamos extinguiendo especies. La comunidad científica nos dice que el ritmo de pérdida de diversidad biológico es 1.000 veces más alto que el proceso natural de extinción”, dice Carlos Rodríguez.

Cuidar nuestro planeta no es solo un imperativo moral, sino económico. Los recursos se agotan, y de esa manera, si no se reacciona ya, como lo sugieren los expertos, se estará sumando a la cuenta regresiva de la propia existencia del ser humano.