Álvaro Uribe habló al término de audiencia en su contra: “Me da mucha tristeza”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez intervino al término de la audiencia en la que se mantuvo en firme la investigación en su contra. El exmandatario es investigado por presunto fraude procesal y soborno.



Álvaro Uribe Vélez refutó los argumentos que la juez 41 de conocimiento presentó para negar la preclusión de la investigación que adelanta en su contra.

El expresidente pidió al Tribunal Superior de Bogotá que cierre su investigación al considerar que se trata de un proceso político.

“Haberla escuchado a usted acusarme de paramilitar me da tristeza. Usted lo hace al dar credibilidad al señor Monsalve, no obstante que presidí el Gobierno que desmontó al paramilitarismo, como usted, hija de los Llanos Orientales, lo sabe de fuente directa. Me da mucha tristeza el ribete político de este proceso, porque Colombia ha sido un país con una gran reputación de instituciones y cuando se va metiendo la política en la justicia se debilitan las instituciones democráticas”, aseguró el exmandatario.

¿Qué dice la Fiscalía?

En medio de la diligencia, el fiscal Javier Cárdenas afirmó que no se encontraron méritos para desvirtuar la presunción de inocencia del exmandatario y reiteró el pedido de dar por terminada la investigación.

Bajo este argumento, reiteró que la decisión de la jueza Laura Barrera de negar la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe Vélez debía ser reversada.

“Si no existe intervención, no existe soborno en la actuación penal. Tampoco en el fraude procesal, si se tienen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron elaborados los memoriales dirigidos a la Corte Suprema de Justicia. Por esas razones, le pido al señor magistrado que, al valorar en conjunto los medios de conocimiento, se acceda a la solicitud de preclusión por atipicidad”, recalcó el representante de la Fiscalía.

Cárdenas agregó que la Fiscalía, en este particular, "no tiene caso, por cuanto no cuenta con evidencia documental, tampoco testimonial, que permita inferir que el señor Álvaro Uribe Vélez intervino para que los testigos faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente, así como tampoco existe elemento de convicción que permita establecer que intervino para hacer ofrecimiento alguna a los testigos".

Precisamente, el pasado martes se negó por segunda vez la preclusión del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por presunto soborno de testigos, razón por la cual el exmandatario podría ir a juicio.

La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, señaló que, tras analizar lo expresado por la defensa de Uribe y lo dicho por la Fiscalía, consideraba que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener "la condición de partícipe" en el delito de soborno y manipulación de testigos.

La respuesta de la Fiscalía fue pedir la preclusión al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe dar por terminado el proceso porque, a su parecer, el material existente no demuestra que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador Iván Cepeda.