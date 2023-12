4 hitos que llevaron a Taylor Swift a convertirse en la Persona del Año de la Revista Time

Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, una gran cantidad de premios, incluyendo 11 Grammys, 44 American Music Awards y 29 Billboard Music Awards, Taylor Swift es una de las artistas más exitosas de la industria musical. Los logros de la estadounidense la llevaron a ser nombrada como la persona del año 2023 por la Revista Time.

Swift es reconocida por ser una compositora excepcional. Sus canciones, al ser personales y honestas, sobre temas cotidianos como el amor, desamor, la amistad y el empoderamiento, conectan con el público, especialmente femenino. Además, Taylor Swift ha sabido adaptarse a las tendencias musicales. Ha pasado del country al pop y al indie folk, lo que le ha permitido llegar a una audiencia más amplia.



Estos factores han influido en el éxito de Taylor Swift, pero ciertamente hay más artistas haciendo un trabajo parecido. Entonces, ¿qué influyó para que la Revista Time eligiera a Taylor Swift como la persona del año? A continuación le contamos cuatro hitos alcanzados por la cantante de All Too Well que podrían estar detrás de la decisión:

El éxito de las regrabaciones de Taylor Swift

Taylor Swift comenzó a escribir desde pequeña. Su talento como compositora y cantante le permitió conseguir un contrato discográfico con Big Machine Records cuando solo tenía 15 años. Esa casa disquera era a dueña de las primeras canciones de la cantante.

En 2019, Big Machine Records fue adquirida por Scooter Braun, un empresario musical que ha sido criticado por su comportamiento agresivo y su historial de acoso. Taylor Swift se opuso a la venta de su catálogo a Braun, pero de igual forma el negocio se cerró. Después, la artista encontró un vacío legal que básicamente dice que las canciones son de Braun, pero que las letras de las canciones son de ella.

Fue así como decidió regrabar sus primeros seis álbumes de estudio: mismas letras, con tempos diferentes. A hacer eso, los derechos de las canciones pasan a ella completamente.

Desde 2021, Swift ha lanzado varias versiones de esos primeros álbumes. Este año lanzó Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor's Version), con este último ha tenido el mejor estreno de un disco en su primera semana. Según Billboard 200, habría vendido más de 1,65 millones de unidades.



The Eras Tour: la icónica gira de Taylor Swift

Con un espectáculo de un poco más de tres horas, Taylor Swift está haciendo una gira mundial en la que hace un recorrido por todos sus álbumes. Desde canciones de Taylor Swift (2006) hasta Midnights (2023), pasando por las regrabaciones, son interpretadas en vivo por la cantante.

La gira inició en mayo de 2023 en Estados Unidos y terminó, por este año, el 26 de noviembre en São Paulo, Brasil. En lo que va del año ha recaudado más de 1.100 millones de dólares, lo que la convierte en la gira más exitosa de todos los tiempos.

Pero el éxito no se detiene, pues en 2024 The Eras Tour continuará en Asia y Europa y en más ciudades de Norteamérica.

Su película de The Eras Tour es la más taquillera

Además de la experiencia en vivo, Taylor Swift llevó The Eras Tour al cine. Una película de dos horas y 40 minutos en las que muestra gran parte de su show.

The Eras Tour: la pelicula, como se llama la cinta, recaudó más de 231 millones de dólares. Desbancó a las películas más taquilleras de este año , como Barbie: La película (162 millones), The Super Mario Bros. Movie (146 millones), Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 millones), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 millones) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 millones).

El éxito de la película de la cantante de 'Fearless' no solo se dio en Estados Unidos, sino también en países como Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos, donde se convirtió en la película más vista en cines en estos días.