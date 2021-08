5 documentales de rock disponibles en Netflix

En Netflix puede encontrar películas, series y documentales para todos los gustos y edades. Esta vez podrá disfrutar de 5 documentales muy rockeros.

En primer lugar se encuentra John y Yoko: above us only sky, en el que se exponen entrevistas y material inédito de la historia de John Lennon, vocalista y compositor de la reconocida banda británica The Beatles.

Este film fue estrenado en el año 2018 y tiene una duración de una hora y 29 minutos.

Como segunda opción se encuentra Metallica: some kind of monster, producido por Paramount Pictures en el año 2004. Allí podrá ver un poco de la historia de esta banda mientras grababan el álbum St Anger en 2003.

También cuenta con un episodio de 27 minutos en el que se podrá escuchar, por parte de los integrantes de la banda, el impacto de la cinta y el legado que dejó.

En tercer lugar llega a Netflix Keith Richards: under the influence. Lanzado en el año 2015, es un documental íntimo sobre Keith Richards, cofundador de The Rolling Stones.

La duración de esta producción es de una hora y 22 minutos en el que podrá enterarse de las melodías que lo inspiraron y su trabajo en una de las bandas de rock más importantes y reconocidas de todo el mundo.

En cuarto lugar, Rompan todo: la historia del rock en América Latina. Esta es una miniserie documental estrenada en el año 2020 y cuenta con 6 capítulos de aproximadamente una hora cada uno.

Se trata de la historia del rock en Latinoamérica y muestra la evolución de este género desde los años 50 hasta hoy.

Finalmente, la plataforma streaming añadió el film de Gaga: five foot two, el cual se estrenó en el años 2017, inspirado en la polifacética música y actriz Lady Gaga. El título de este documental hace referencia a la estatura de la artista y muestra el proceso de creación de su quinto álbum, ‘Joanne’.