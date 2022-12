5to Elemento, agrupación caleña que rompe barreras socioeconómicas

Foto: cortesía 5to Elemento

JC Luis y Raydom son dos jóvenes caleños que comenzaron a cantar juntos desde el 2009. Pero, en el 2011, decidieron separarse y estar como solistas. Sin embargo, para el 2013 se reencontraron y conformaron la agrupación de género urbano 5to Elemento.

“Nos conocimos hace siete años en el colegio. En un inicio, la música fue un hobby pero a medida que pasó el tiempo vimos que el género urbano era lo de nosotros. Además, sentimos aceptación por parte del público pero 5to Elemento comenzó desde hace tres años”, manifestó JC Luis.

La historia de estos dos artistas rompe barreras, pues, a pesar de venir de estratos socioeconómicos diferentes de Cali, decidieron que la música los uniría.

“Soy del barrio Marroquín en el oriente de Cali, mi padre trabaja en construcción y mi madre en confección, ella trabajaba por el sector de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo por el barrio Guayaquil, colegio al que entré a estudiar y allí conocí a JC Luis”, contó Raydom.

“Vivo en el barrio Ciudad Jardín y Caney en el sur de la ciudad. Desde niño me ha gustado la música, en mi familia hay muchos artistas, mi abuela es chef y tengo primos en la Orquesta Guayacán”, dijo JC Luis.

Raydom aseguró que su forma de rapear e improvisar se lo debe a sus raíces, a su barrio. Las partes líricas en el grupo las asume JC Luis, quien aseguró haber iniciado a cantar a sus 8 años.

“Me ponían a cantar baladas, salsa, pero cuando fui creciendo, me fue atrapando el género urbano. Luego me puse a encontrar mi esencia, el factor que me diferenciara”, explicó JC Luis.

Sobre su fanaticada, los jóvenes contaron que los primeros seguidores son sus familiares, las personas de sus barrios y amigos, todos esenciales para seguir luchando por el sueño de ser grandes exponentes del género urbano a nivel local, nacional e internacional.

“Una de las diferencias que nosotros le aportamos a este género, es la letra con sentido. Nosotros contamos historias reales, nos gusta que la gente se identifique, muchos artistas no piensan en las personas, nosotros sí”, afirmó Raydom.

Desde hace tres años que formaron 5to Elemento, los artistas tienen un fiel acompañante, a su productor Dj Tool, con quien están lanzando sus dos últimos sencillos, 'La Cacatua' y 'Más que tu amigo'.

“'Más que tu amigo' inició de una anécdota. Cuenta una experiencia en el colegio, cuando alguien comienza a interesarse por su amigo o amiga pero que no sabe cómo decírselo”, contó JC Luis.

'La Cacatua' es una canción que cuenta la vivencia de uno de los dos integrantes del grupo.

“Se trata de una persona que te quiere controlar, que no te da tu espacio y con el ritmo de la salsa choke queremos mostrar y decirle a esa persona que no nos controle. Historia que le pasa a muchos”, concluyó Raydom.