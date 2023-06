6ix9ine da lujosos regalos a Yailin, la más viral: un bolso que cuesta más de 10 mil dólares

En redes sociales, Yailin, la más viral, presumió los lujosos regalos que le dio el rapero 6ix9ine, también conocido como Tekashi69, entre los que destacan joyas, relojes con diamantes y un bolso que cuesta más de 10.000 dólares, cerca de 41 millones de pesos colombianos.

6ix9ine tuvo este gesto con la cantante dominicana por el tema musical que grabaron juntos y salió este viernes, incluso en su publicación el rapero anunció un vivo con Yailin.

"Esto es un regalo para ti. Estoy agradecido en trabajar contigo y la oportunidad", manifestó 6ix9ine.

El rapero se confesó un poco pasado de copas, mientras le enseñaba el certificado de compras de los obsequios, entre ellos una cartera marca Hermès.

"Esto es por si algún día no quieres hablar conmigo y lo quieres vender", expresó.

Los rumores no se hicieron esperar por parte de los seguidores de ambos.

“ME ENCANTAN LOS FINALES FELICES, eso de que las mujeres se tienen que echar a morir por un tipo que no vale ni mierrr… ya pasó de moda eso es despegando uno y aterrizando otro 🔥🔥🔥🔥 y si es así con un pequeño detalle como ese MEJOR, amo a latón, pero me encantaaaaa esto”, comentó una seguidora.

Hace cinco meses que ella y Anuel terminaron su relación. Incluso, recientemente llamó la atención que Yailin cambió el nombre de su hija en redes sociales quitándole el apellido del reguetonero puertorriqueño.

La cantante ha dado mucho de que hablar tras el lanzamiento de ‘Narcisista’, donde lanza, según los fans, más de una indirecta a Anuel. Una de las partes de la canción dice:

Ahora prefiero estar sola

El karma te va a devolver pa'trá'

Real Hasta La Muerte y te volviste na'

Te volviste na'