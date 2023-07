6ix9ine llamó "rata" a Anuel AA por subir foto mostrando el rostro de la hija que tiene con Yailin

El cantante puertorriqueño Anuel AA sigue dando de qué hablar, esta vez por la reacción que suscitó del rapero 6ix9ine al publicar una foto de Cattleya, la hija que tuvo el artista con Yailin, la más viral.

6ix9ine, también conocido como Tekashi, no se guardó nada y arremetió contra a Anuel a quien se refirió como “una rata”, e incluso señaló de ser un mal padre.

“Eres una r@t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa”, escribió 6ix9ine.

Anuel compartió un carrusel de fotos en Instagram haciendo referencia a una supuesta tiradera de Bad Bunny hacia él. En algunas de las imágenes sale con su hijo mayor, pero una que llamó la atención fue la foto de la niña donde se le ve el rostro plenamente.

Publicidad

“Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rat@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, dijo Tekashi.

Esto le escribió 6ix9ine a Anuel. Tomada de redes sociales

Pero eso no es lo único que ha hecho Anuel en los últimos días para, al parecer, molestar a Yailin, pues el día en que la cantante dominicana estaba de cumpleaños él compartió una foto besando a una mujer. Por supuesto, le llovieron críticas.

Anuel y Yailin atraviesan un proceso de separación, luego de que el cantante anunciara el pasado mes de febrero que la relación no iba más. Semanas después de la noticia nació su hija.

Publicidad

Entretanto, Yailin fue sorprendida por 6ix9ine, quien le dio un reloj marca Rolex y varios fajos con miles de dólares.

“En el poco tiempo que te conozco, puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. La gente va a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños”, escribió el rapero.

Yailin, la más viral y Tekashi se han vuelto evidentemente cercanos luego de colaborar en una canción y los rumores no se han hecho esperar. Muchos preguntan si acaso hay algo más allá que una amistad y relación profesional.