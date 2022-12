A 400 años de la muerte de Cervantes, usuario publicó todo El Quijote en Twitter

El Quijote, la novela más emblemática de todos los tiempos del idioma español ahora se encuentra disponible para ser leída en la cuenta de Twitter @elquijote1605. La proeza la alcanzó Diego Buendía, un español, amante de las letras.

“Me gusta escribir. En mi juventud, escribía ficción, ahora me apetece más escribir lo que pienso. Estoy pasando una época de confrontación con la realidad, y me gusta reflexionar y escribir sobre ello”, reza en su autobiografía Buendía, quien logró su objetivo tras dos años de habérselo propuesto.

El anuncio se da a pocos días de que se cumplan cuatro siglos de la muerte del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como ‘el Manco de Lepanto’.

El texto, con citas, definiciones y alusiones, se puede consultar en: http://quijote17000.es/quijote.php

El documento, de acuerdo con el blog de Buendía, tiene más de 2 millones de caracteres. “La idea era tomar unos 180 caracteres cada vez e ir eliminando palabras enteras hasta que el resto no supere los 140 caracteres disponibles en un tuit”, explicó el internauta.

El final de la publicación se dará el próximo 22 de abril, justo cuando se celebran los 400 años del fallecimiento del considerado más grande escritor de habla hispana de toda la historia.

