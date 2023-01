“A algunos se les olvida que soy una mujer normal”: Jessica Cediel se desahoga

Aseguró que estaba “sentimental” y “en estos días tan difíciles he aprendido a ver las cosas aun con más calma”.

Su mensaje llega dos días después de que diera a conocer que se va a casar con el atleta Mack Roesch.



“Estoy eternamente agradecida con Dios por todas las cosas que me ha dado. Pues solo me debo a él. Estoy inmensamente agradecida con la vida porque a pesar de las circunstancias que estoy atravesando en este momento me da una nueva oportunidad”, aseguró Jessica Cediel, quien recientemente contó que sufría quebrantos de salud.

Y añadió: “En estos días tan difíciles he aprendido a ver las cosas aun con más calma. Me siento tranquila, plena y feliz sentimentalmente. Me siento amada de verdad. Me siento apoyada de corazón por parte de aquellos que de verdad me quieren sin ningún tipo de interés. Me quieren a mí... no a la ‘figura pública’ y eso para mí no tiene precio”.

Además, se quejó “porque tristemente a veces a algunos se les olvida que soy una mujer normal. Común y corriente. Ciudadana del mundo como tú y como yo”.

Finalmente, la presentadora concluyó “el tiempo es el mejor maestro, el mejor amigo, el máximo consejero... la sabiduría que te da la experiencia se complementa con el tiempo”

