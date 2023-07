¿A Brad Pitt no le pasan los años? En nuevas fotografías, el actor parece de 20 años menos

Brad Pitt ha sido tendencia en las últimas horas por su imagen natural y juvenil en la grabación de un comercial. ¿Qué tiene el actor que a sus casi 60 parece que no le pasan los años?

Ya son varios años los que Brad Pitt lleva frente a la pantalla grande.

En 1987 comenzó en Los Ángeles, California, con pequeños personajes. Con apariencia y talento logró escalar hasta convertirse en una gran estrella. Y, como las redes sociales no perdonan, le tienen su historial.

Ya casi a sus 60 luce aún mejor, como un sexy cuarentón, con 20 años menos y sin arrugas, ¿la evidencia? Unas fotografías en la Riviera Francesa, compartidas por el medio TMZ esta semana, mientras posaba para una campaña publicitaria.

Los internautas lo han comparado con la película El curioso caso de Benjamin Button, de la que fue protagonista y por la que recibió nominación a mejor actor en 2009, pues, en lugar de ir envejeciendo, Brad Pitt luce cada vez más joven.

¿Botox, cirugía, buena genética o será su nueva novia? Es el debate en el que se encuentran los internautas y diferentes medios de comunicación luego de que salieran a la luz las imágenes. Tema que lleva a pensar en otra celebridad que, igual a Pitt, está como el buen vino: el actor Tom Cruise.

Talento que, a sus 61 años y 50 películas, el mantenerse como un galán no ha sido una misión imposible. Solo hay que recordarlo en Top Gun 1986 y luego verlo en la segunda parte Top Gun Maverick 2022.

Brad Pitt como escultor

En septiembre de 2022, el actor estadounidense Brad Pitt debutó como escultor en una exposición conjunta con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago en el Museo de Arte Sara Hildén de la ciudad de Tampere (Finlandia).

El propio actor estuvo presente en la inauguración de la exposición junto a Cave y Houseago, en una visita totalmente inesperada al país nórdico, ya que el museo había mantenido en secreto su participación hasta el último momento.

Durante el estreno de la muestra, Brad Pitt señaló a los medios locales que el arte consiste en ser honesto frente a la vida y admitió que ha reflexionado sobre el fracaso de las relaciones humanas.

"He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado", dijo a la televisión finlandesa YLE en su momento.