“A celebrar con orgullo quienes somos”: Juan Pablo Espinosa revela que es gay

“Creo que para muchos es algo obvio, pero quiero que salga de mi boca”, dijo el actor que trabajó en ‘El secretario’ y ‘Los caballeros las prefieren brutas’.

En un video publicado en redes sociales, Juan Pablo Espinosa aseguró que poder contarlo hacía que este fuera un día especial.

El actor, que ganó un India Catalina por su protagónico en ‘El secretario’, recalcó que su familia siempre lo ha respaldado, por lo que les agradeció a ellos, así como a “cada uno de sus amigos, a cada canal de televisión, cada productora, escritores, actores, todo los que han hecho parte de mi vida, gracias por todo su apoyo y todo su amor”.

Visiblemente emocionado, reconoció: “Creciendo siempre tuve sentimientos de que no encajaba, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de vergüenza, nunca lo pude compartir con mi familia. Es por eso que hoy en día pienso que, si tuviera una persona que me dijera que todo va a estar mejor en un futuro, habría sido una maravilla”.



Además, Espinoza resaltó que personalidades como Ricky Martin, Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres fueron claves para tomar la decisión de hablar sobre su sexualidad.

“Todos tenemos inseguridades, no importa quiénes somos, no importa nuestra raza, nuestra orientación sexual, nuestra religión, nuestro color. Todos contamos con cosas que no nos gusta compartir, que no nos gusta poner a la luz”, dijo y luego invitó a sus seguidores a “amarse, a respetarse, a quererse tal y como son”.

Su publicación acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios en Instagram.