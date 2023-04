A cuerpo de Julián Figueroa le habrían tomado fotos y videos sin autorización, antes de cremarlo

Se cumple una semana del repentino fallecimiento del cantante Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia. En medio del difícil momento que atraviesa la familia, se conoció que, al parecer, empleados de la funeraria habrían sacado fotos y videos del cuerpo de Julián Figueroa.

“Luego de que se diera a conocer que antes de que los restos de Julián Figueroa fueran cremados en la funeraria J. García López, personal del tanatorio habría grabado y fotografiado el cuerpo del cantante, en búsqueda de lucrar con las imágenes, se ha sugerido que Maribel Guardia, junto con su esposo, Marco Chacón, ya preparan una demanda la cual podría efectuarse bajo el argumento de daño moral”, informó el diario El Universal.

Asimismo, la actriz también podría actuar legalmente contra el periodista Carlos Jiménez por difundir el certificado de defunción de Julián antes de que la familia revelara la noticia.

Según el medio citado, la funeraria, que hasta el momento no se ha pronunciado, estaba al tanto de las acciones de sus empleados, por lo que la responsabilidad no recaería solamente en un particular.

Publicidad

A pesar de que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, no han confirmado si emprenderán acciones legales, “el abogado de la familia Ocaña, Francisco Hernández, ha expresado que si la familia toma la decisión de demandar a la funeraria podría hacerlo a través del argumento de daño moral, debido a la afectación privada que les causaría la difusión de dichas imágenes”, indicó el medio mexicano.

Por su parte, el periodista Jorge Carbajal en su programa habló de la existencia de un video del cuerpo de Julián.

“El video existe y fue tomado dentro de la funeraria, poco antes de meterlo a la cremación”, aseguró. Además, señaló que habrían tratado de venderlo a la prensa.

Publicidad

El pasado fin de semana, Maribel Guardia a través de sus redes sociales envió un mensaje en el que expresa nuevamente el agradecimiento por el apoyo y cariño recibidos durante estos duros momentos.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor”, manifestó.