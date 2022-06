A Dani Duke le prohíben entrada a la Basílica de San Pedro en el Vaticano: "Es pecadora"

Vestida y alborotada, así quedó Dani Duke , creadora de contenido, después de que le prohibieron la entrada a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Según narró La Liendra, su novio, los motivos tuvieron que ver con el código de vestimenta.

"Como institución religiosa, promueven una vestimenta modesta que cubra la mayor parte del cuerpo. Al igual que otras religiones, tienen normas que dictan la vestimenta adecuada y los guardias tienen derecho a negar el acceso a la ciudad y a sus atracciones si no se sigue el código de vestimenta", se puede leer en el portal Thevaticantickets , expertos en temas del Vaticano.

"La Liendra se encuentra en Roma. Noviecita hermosa (Dani Duke), cómo estás y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa", dijo el joven en sus historias de Instagram.

Momentos después, La Liendra comentó lo siguiente: "No la dejaron ingresar por estar así. Está en 'short', no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la Iglesia".