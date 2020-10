A días de dar a luz, Luisa Fernanda W muestra cómo luce su voluptuosa figura

View this post on Instagram

Es hermoso ver cómo tu cuerpo se adecua para darle vida a ese ser que se convierte en tu TODO. Así me veo a 3 semanas más o menos de mi parto, he subido como 10 kilos, ya me siento cansada pero FELIZZZZZ!! Que etapa tan maravillosa 😍 cuando me preguntan si me parto será vaginal o será cesárea les respondo que será vaginal, pero preparada para lo que me toque, todo en manos de Dios ♥️ muchas mujeres dicen que cuando su bebé nace lo extrañan en el vientre, será cierto esto ?? Qué piensan ustedes ??? #pregnant ♥️