A esta candidata del Miss Bolivia le fue muy mal con su respuesta en el certamen

La ronda de preguntas siempre resulta ser una especie de “coco” en los concursos de belleza, pues pretenden –o así lo entiende el público- demostrar la inteligencia, capacidad analítica y oratoria de las aspirantes.

Sin embargo, lo que pocas veces se tiene en cuenta es la presión a la que están sometidas estas jóvenes, los fuertes regímenes alimenticios y los nervios de los que, en la mayoría de las veces, no logran desprenderse.

Esta vez, le tocó a Giovana que resaltó entre sus ocho compañeras al contestar a la siguiente pregunta: “¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza?”, leyó una de las presentadoras del evento.

A lo que Salazar respondió: “los certámenes de belleza están hechos para las personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet”.

Tal vez, la idea que tuvo Salazar al pensar su repuesta se deformó cuando la dijo, quedando de cierta manera incompleta e incoherente.

Lo cierto es que el momento quedó inmortalizado en redes sociales y la lluvia de burlas no se hizo esperar.

La otra respuesta de Giovana Salazar

Ante la avalancha de burlas que cayó sobre Salazar, la joven decidió escribir en su perfil de Facebook.

Al parecer, la cuenta de Giovana Salazar en la red social fue cerrada después de escribir este mensaje.