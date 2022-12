¡A gozar la Feria! Agéndese para los conciertos de la fiesta más popular de Cali

Foto: archivo Colprensa

Del 25 al 30 de diciembre la Sucursal del Cielo se vestirá de fiesta con la 59 versión de su popular Feria. En el marco del tradicional evento, como siempre, la música es el ingrediente principal para que caleños y turistas gocen con una nómina de artistas de lujo, de diferentes géneros.

Salsa, reguetón, merengue, música popular, vallenato, son algunos de los ritmos que deleitarán a los asistentes a los diversos conciertos que tendrán como escenario la Feria de Cali. Rubén Blades, Maluma, Los Van Van de Cuba, Richie Ray & Bobby Cruz, Sergio Vargas, Pipe Peláez y Don Omar, entre otros, pondrán a bailar y corear al público con su gran repertorio. ¡Agéndese!

DICIEMBRE 25

La Feria Póker. Pintura Fresca, Son Soneros y Los Van Van de Cuba.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Carpa Club San Fernando. Pedro Arroyo, Hermanos Lebrón, Roberto Blades y Grupo Bemtú.

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

DICIEMBRE 26

La Feria Póker. Son de Estrellas, Guayacán y Yo me llamo Pipe Pélaez.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Carpa Club San Fernando. Van Van de Cuba, Pupy Santiago, Orquesta Calibre y Dek.

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

DICIEMBRE 27

La Feria Póker. Grupo Pa’ Mayte, Grupo Rapsoda, Peter Manjarrés y Dubán Bayona.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Carpa Club San Fernando. Gran Combo, Ray de la Paz, Orquesta la 16 y Jordan Brothers

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

Superconcierto. Rubén Blades, Daddy Yankee, Maluma, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Grupo Niche, Gente de Zona, Willy García y Silvestre Dangond.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero.

Hora: 7:00 p.m.

Boletas desde

DICIEMBRE 28

Concierto Cali Urbana. Junior Jein, Integración Casanova, Los Traviesos, Diamantino, Aula 210, Complementos, Dj Marlon, Element Black, Gente Pesada, entre otros.

Lugar: Teatro al Aire Libre Los Cristales

Hora: 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Entrada gratuita.

Centro Deportivo Luz Mery Tristán. Sergio Vargas, Felipe Peláez, Maelo Ruiz, Puerto Rican Power, Tito Rojas, Las grandes voces de la salsa Javier Vasquéz, Charlie Cardona, Wilson Manyoma y Álvaro del Castillo.

Boletería: TuBoleta.com

La Feria Póker. Pintura Fresca, Álvaro Castillo y los Niches, Los Hermanos Lebrón.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Carpa Club San Fernando. Rey Ruíz, Tony Vega, Binomio de Oro y Leo D’Barrio.

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

DICIEMBRE 29

Centro Deportivo Luz Mery Tristán. Andy Montañez, Los hermanos Lebrón, Puerto Rican Power, Luisito Carrión, Tito Rojas, Las grandes voces de la salsa Javier Vásquez, John Lozano, Álvaro del Castillo y Carlos Brito.

Boletería: TuBoleta.com

La Feria Póker. Sabor Latino, Andy Caicedo y Willy García.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Carpa Club San Fernando. Sonora Ponceña, Isamel Miranda, Maelo Ruíz y CaliFlow.

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

Living Concierto del Flow. Arcangel, Cosculluela, Alexis & Fido, Ñejo & Dalmata, Bryants Myers, De la Ghetto, Jowel & Randy, Cuarto Contacto, Neo, Ivory e Ivan Miranda.

Lugar: Diamante de Béisbol.

Hora: 7:00 p.m.

Precio individual entre $79.000 a $370.000

Precio palcos entre 2’650.000 a $6’300.000

DICIEMBRE 30

Centro Deportivo Luz Mery Tristán. Eddy Herrera, Sergio Vargas, Binomio de oro, Cheo Andújar, Roberto Lugo, Las grandes voces de la salsa Charlie Cardona, Wilson Manyoma, Carlos Brito, Rey Calderón y Carlos Guerrero.

Boletería: TuBoleta.com

La Feria Póker. Los del Solar, Sabor y Rumba, Richie Ray & Bobby Cruz.

Lugar: parqueadero de la Plaza de Toros.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta General: $16.000

Valor boleta Zona VIP: $30.000

Concierto Histórico ( APLAZADO ). Zion y Lennox, Don Omar, Wisin, Richie Ray y Bobby Cruz Vs Guayacán, Andy Montañez Vs Charlie Aponte, Tito Nieves Vs Maelo Ruiz y Jhon Alex Castaño Vs Paola Jara.

Lugar: Estadio del Deportivo Cali.

Hora: 6:00 p.m.

Valor boleta individual entre $39.000 y $325.000

Valor boleta palco entre $2’200.000 y $6’900.000

Carpa Club San Fernando. Roberto Roena, Carlos Santos, Tito Cruz, Sammy González, Mulenze, Pedro Brull, Luisito Carrion y Milton y Su Barrio Latino.

Lugar: carpa Club San Fernando.

Hora: 7:00 p.m.

Valor boleta General por persona de $22.000

Valor boleta VIP por persona $33.000

Valor boleta Palco por persona de $88.000 a $98.000

Living Concierto de la Feria. El Gran Combo de Puerto Rico mano a mano La Soñora Ponceña, Los Van Van mano a mano Lebrón, Luis Enrique mano a mano Rey Ruiz, Felipe Peláez mano a mano Jean Carlos Centeno y Darío Gómez mano a mano Luis Alberto Posada.

Lugar: Diamante de Béisbol.

Hora: 7:00 p.m.

Precio individual entre $79.000 a $370.000

Precio palcos entre 2’650.000 a $6’300.000