A J Balvin se le rompió el pantalón en pleno concierto y terminó mostrando más de la cuenta

Durante un concierto en Madrid, España, J Balvin vivió un momento que muchos catalogaron como "incómodo"; sin embargo, el artista lo tomó con la mayor naturalidad posible. Al intérprete de 'Mi gente' se le rompió el pantalón mientras bailaba en el escenario.



En un video que fue compartido en redes sociales se observa que J Balvin disfrutaba de la música cuando de repente pasó su mano por la entrepierna y se percató de que el pantalón estaba roto. En lugar de dejarse llevar por la vergüenza, el artista colombiano expresó lo siguiente: "Lo rompí", y siguió bailando para sus fanáticos como si nada hubiera ocurrido.

Por su parte, sus seguidoras, tal y como se escucha en el video, lo aplaudieron y elogiaron. No obstante, algunos internautas aseguran que el pantalón ya estaba con dicha abertura y que J Balvin solo estaba actuando.

"Qué va, el pantalón ya estaba así, esas eran ganas de hacer show", "Se sigue la función normal, así somos los colombianos, seguimos con toda", "Su actitud es la mejor, por eso lo quieren tanto", "Lo mismo me pasó con un pantalón de segunda que compré para un matrimonio", "Me encanta cómo reacciona, J Balvin es un artista de pies a cabeza" y "Para que vean que no solo a Thalía y a JLo les puede pasar" fueron parte de los comentarios.



J Balvin celebró el cumpleaños de su hijo

A propósito de J Balvin, fue hace algunos días que el intérprete de 'Ginza' reapareció en las redes sociales luego de varios meses de estar inactivo. Ahora, en sus publicaciones e historias el protagonista es su hijo Río, fruto de la relación entre el cantante y la modelo Valentina Ferrer.

J Balvin compartió en Instagram que su pequeño cumplió dos años de vida y la celebración fue a lo grande, desde música, baile y comida hasta un show de teatro. A juzgar por las imágenes, el festejo fue privado; sin embargo, el intérprete de 'Rojo' no perdió la oportunidad para dedicarle un mensaje a su hijo.

Publicidad

"Río indicándome el camino. Feliz cumple a mi hijo y mejor amigo 🎉🥳", escribió J Balvin. Además, Valentina Ferrer también se pronunció: "¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida! Te amo tanto, que solo siendo madre uno entiende ese amor único, incondicional, espectacular que da un hijo. Gracias por llenarme siempre el alma".