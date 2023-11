A Jessica Cediel le dicen "¿mostrar los senos no es pecado, pero disfrazarse sí?"; vea su respuesta

Jessica Cediel es blanco de críticas en las redes sociales, luego de que el pasado 31 de octubre diera su opinión sobre el Halloween, señalando que ese día es "diabólico, demoníaco y satánico" . La presentadora le salió al paso a las burlas en sus historias de Instagram.



"El 90% de los mensajes que recibo son positivos, pero también recibo a uno que otro hater que critica la labor que hago", empezó diciendo la famosa bogotana. Esos críticos a los que se refirió, luego de sus declaraciones sobre el Halloween, la han calificado de "incoherente" por decir que disfrazarse es malo, cuando ella "muestra todo y se viste provocativamente".

Ante esto, Cediel respondió que "me juzgan por usar un escote, pero mi identidad está con Cristo y es él quien realmente conoce mi corazón". La presentadora invitó a los internautas a no fijarse en las apariencias y prestar más atención al mensaje que ella quería transmitir en sus redes sociales.

"Si tengo la bendición de que Dios me dio este empaque, lo voy a cuidar, lo voy a agradecer, lo voy a valorar porque somos el templo del Espíritu Santo. Dios me puso en esta posición y tengo la posibilidad de seguir hablando de su reino, así toque una sola alma a través de la pantalla es suficiente", predicó la presentadora.



La famosa de 41 años agregó que "mi relación con Dios no me la va a quitar nadie, es algo que él me regaló y que yo cultivo todos los días, por eso luzco así porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento".

Jessica Cediel también señaló que ha decidido compartir su proceso de transformación en sus redes sociales porque no le gusta ser hipócrita. "Prefiero ser honesta y no como muchas que usan cuello tortuga y están tapadas hasta el tobillo y están hablando mal del prójimo, cometiendo adulterio o quién sabe qué cosas más. No caigan en la trampa, de pronto la que se ve más tremendita es más sana que la que se ve más santa".

Finalmente, la famosa reconoció ante sus seguidores de la red que da testimonio de su fe porque "yo soy testimonio real y palpable del milagro que Dios hizo en mi vida, en mi salud, específicamente en mi cuerpo. Tuve batallas internas que nadie conoce, lloré lágrimas de sangre, nadie me lo contó, yo lo viví y doy testimonio".



En las redes sociales, los internautas siguen criticando a Jessica Cediel por sus palabras. "¿Mostrar las tetas no es pecado, pero disfrazarse sí? ¿Así es la cosa?", "Ego le sobra, coherencia le falta", "Ella es la contradicción más grande que conozco", "El ego disfrazado de espiritualidad. Así no es", se lee en varias reacciones