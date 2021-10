A Jhonny Rivera la fama de solidario se le volvió un dolor de cabeza: “tuve que hacer un muro”

El cantante Jhonny Rivera es uno de los más queridos de la música popular por su talento, historia de vida y fama de ser una persona humilde y solidaria. Sin embargo, esto último se le ha empezado a volver un dolor de cabeza, por lo que tuvo que tomar medidas drásticas en su finca en el Eje Cafetero.

Según el mismo artista, son muchas las personas que llegan hasta su propiedad pidiendo que los ayude, situación que está ya colmando su paciencia.

“Ayer pasó una cosa que llegó un muchacho ahí... que no es que necesito hablar con Jhonny, que de aquí no me muevo y vino que si le toca se queda viviendo ahí, pero que no se va y que no se va”, comentó el artista en sus historias de Instagram.

Esta es una escena reiterativa, por lo que decidió poner una barrera.

“Tuve que hacer un muro de punta a punta y eso me criticaron, me dieron madera que porque hice ese muro, que zalamero, y lo tuve que hacer porque me alcanzaban a ver y me gritaban y me gritaban. Una vez llegó una volqueta y se subieron y allá se parquearon, era para una foto, bueno, para la foto está aceptable, pero el de ayer si le mandamos comida, y le mandé el pasaje y dije que yo no iba a atender a nadie acá, además estaba grabando el video, bien ocupado y se fue con el pasaje y con la comida y hoy volvió y dice que no se va y que no se va y que no tiene para pagar arriendo”, relató.

Jhonny Rivera aprovechó lo ocurrido para invitar a sus seguidores a una reflexión, pues si ayuda a una persona, según dice, mañana aparecen dos o tres más pidiendo lo mismo.

No es la primera vez que al artista le suceden este tipo de situaciones. En una ocasión le contestó a una mujer que no era un banco, pues le estaba pidiendo una serenata y celulares para sus hijos.

Y en otro momento también tuvo una visita sorpresa en el hotel.

Sus fans expresaron apoyo al cantante, entendiendo que muchas personas están pasando una difícil situación, pero que él no es propiamente a quien deben acudir por ayuda.