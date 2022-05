A Karol G se le olvidó la letra de Tusa en pleno concierto y así disimuló

Durante su concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Karol G vivió un particular momento en el escenario cuando olvidó la letra de su exitosa canción ‘Tusa’, tema que interpreta al lado de la rapera Nicki Minaj.

“Ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal…”, cantaba la bichota, mientras bailaba. Sin embargo, en un lapsus, olvidó la frase siguiente: “Ya no se le ve sentimental”.

Karol G supo manejar la situación en el escenario y tarareó esa parte. Tras el pequeño percance continuó cantando “dice que por otro man no llora”, frase previa al coro.

Aunque la antioqueña continuó su presentación sin mayor novedad, el momento quedó en video y se ha hecho viral en redes sociales .

Los fans de la cantante han salido en su defensa y hasta quienes asistieron al concierto han explicado lo que en realidad pasó.

“No olvidó la letra, eso se llama cansancio de cuerdas vocales. Llevaba dos horas cantando, cualquiera se le cansa la voz, dejen de hablar tanto”, “bueno vean el lado bueno... ya vieron que no hace playback. Por favor dejen de ver el lado malo a todo. Se le olvidan a uno a veces que es fan”, “yo siento que no se le olvidó, sino que se desconcentró al momento de bajar las escaleras ya que tiene malos recuerdos”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

