“A la tóxica la bloquean”: Lina Tejeiro habla de frente sobre sus exnovios

En una nueva ronda de presuntas hechas por sus seguidores, Lina Tejeiro volvió a conversar sobre sus pasadas relaciones.

Al ser cuestionada si extraña tener novio, la actriz contestó: “Hay días que me siento sola y extraño una pareja, pero debo aceptar que este año, y toda esta pandemia, me han dejado una enseñanza que yo soy una gran compañía, no necesito estar con alguien para sentirme chévere”.

Además, contó cómo es la relación con sus exnovios.

“No soy amiga de mis ex, la palabra amiga es muy grande. De pronto si los veo los saludo, pero amigos íntimos no”, sostuvo.

Agregó que “todavía estoy bloqueada de Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp y TikTok de varios perfiles por ahí; a la tóxica la bloquean”. Reconoció que en algún momento llegó a tener perfiles falsos para ver a sus exnovios.

¿Sexo sin amor o amor sin sexo?

Esta fue otra de las preguntas y Tejeiro reveló: “Llevo nueve meses sin sexo, así que puede vivir con amor sin sexo”.

