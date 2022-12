A Laura Bozzo le rompieron su carro para robarla: "Fue una pesadilla"

Laura Bozzo preocupó a sus seguidores luego de denunciar que sufrió un intento de robo mientras se dirigía en su carro a Acapulco, México. La presentadora contó que vivió momentos de terror después de que delincuentes le rompieron su vehículo.



"Quiero denunciar que no solo lo que me pasó a mí, fueron varios carros que sufrieron lo mismo. Ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩 Había camionetas para asaltar. Gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo, fue una pesadilla, pero alertó a mi público. Han suspendido la seguridad, no hay Policía y es tierra de nadie. En estas fiestas tomen sus precauciones 😩 aún ando aterrada, pero bien 🙏", escribió en su cuenta de Instagram.

"Qué bueno que estés bien, eso es lo más importante y todos estaremos más al tanto en esa carretera", “oh Dios, Laura, gracias a Dios no te pasó nada a ti, lo del carro se puede reparar 🙏🙏" y "tierra de nadie, esa es la palabra correcta", le respondieron sus seguidores.