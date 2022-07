A Lina Tejeiro se le vio 'derrochando amor' con Juan Duque en un aeropuerto

Lo que semanas atr谩s inici贸 como un rumor en las redes sociales, hoy es oficial. Lina Tejeiro cerr贸 su cap铆tulo con Andy Rivera y ahora mantiene una relaci贸n amorosa con Juan Duque, un joven influenciador. As铆 lo ha dejado ver la actriz con varias muestras de afecto hacia su nuevo novio.

En las 煤ltimas horas, Lina Tejeiro fue captada en un aeropuerto d谩ndose varios besos y abrazos con Duque, quien le habr铆a dedicado una canci贸n. Ambos han dejado ver lo enamorados que est谩n mediante sus historias de Instagram.

"Yo no s茅 c贸mo hayan sido las cosas, pero Lina s铆 se merece que la presuman y le den todo ese amor. Qu茅 bien por ellos 馃憦", "Empalagosos", "Qu茅 bellos. Me encanta ese man 鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍" y "Omgggggg me encantaaaa 馃槏馃槏馃槏馃槏馃槏馃槏馃槏", fueron algunos comentarios de internautas.

