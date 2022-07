A lo Epa Colombia: Marcela Reyes lanza billetes en Expobelleza

"El acto más humillante que un ser humano puede hacer", ese fue uno de los comentarios que lanzaron en contra de Marcela Reyes tras aparecer en Expobelleza, evento que se realizó este fin de semana en Medellín, lanzando billetes a sus seguidores.

En imágenes que fueron compartidas en las redes sociales se observa a Marcela Reyes sobre una pequeña tarima. Tras decir algunas palabras, la 'reina de la guaracha' empieza a lanzar varios billetes al público que tiene frente a ella.

"Para mí el acto más humillante que un ser humano puede hacer a otro es tirarle plata aventada y todos desesperados tirarse al piso e intentar pelear entre ellos por esos billetes. Perdónenme, pero lo tenía que decir", comentó Mercedes Uhía, expareja de La Liendra.

Y es que esa no fue la única reacción en redes, pues varios internautas expresaron su opinión con comentarios como "La plata definitivamente no compra la clase", "Ordinaria y humillativa, eso no se hace y menos se muestra" y muchos más.

Sin embargo, Marcela Reyes decidió utilizar su cuenta de Instagram responder a las críticas con lo siguiente: "Oiga, mami, yo le voy a decir una cosa: hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse e ir a Estados Unidos para entender que tirar dinero es súper cool. De hecho, la cultura allí es que si tú sales de fiesta, cambias billetes de a un dólar y le tiras a las personas en las discotecas. A mí me ha pasado que me llevan de gira en Estados Unidos y me tiran dólares, y yo me agacho y los recojo; me han tirado dólares grandes, pero también otras veces me han dado de a un dólar y aun así me agacho y los recojo, porque el dinero es abundancia de la manera en que te lo entreguen".

Y agregó que "a mí me encanta el dinero, pero entiendo que como tú, tal vez no has salido de nuestro país, todavía tienes ese pensamiento tan criollo de que la plata no se tira, pero la gente abundante tira y regala el dinero ¡Me ha pasado en Australia, México y Estados Unidos! Además, ¿saben una cosa?, voy a seguir tirando mi dinero a donde vaya porque me gusta compartir".