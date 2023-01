“A mí no me han olvidado”: Kepa Amuchastegui habla tras revuelo por aviso buscando trabajo

El veterano actor y director asegura que no imaginó la reacción a su post y añadió que hay artistas en difíciles situaciones, pero no es su caso.

“Pues sí, estoy vacante, estoy disponible para trabajar y lo que puse allá es ‘estoy buscando trabajo’ (risas), entonces eso es todo. No quería herir susceptibilidades para nada sino simplemente la realidad es esa, y nos pasa a todos los actores", indicó.

Habló de los llamados "actores vieja guardia", a quienes les cuesta trabajo conseguir un personaje por su edad. Muchos de ellos no alcanzaron a cotizar para una pensión.

“Es mi caso y así han estado y están todavía otros actores vieja guardia. Es una condición muy triste, en muchos casos de gente muy conocida que hizo una labor maravillosa por la televisión, por el teatro en Colombia y se han venido quedando olvidados y rezagados. En mi caso personal, repito, no es el caso, a mí no me han olvidado, pero conozco casos en los que sí, alguien debería hacer algo por ellos, el gobierno debería hacer algo por ellos”, explica.

Agremiaciones como la Asociación Colombiana de Actores, ACA, y el Círculo Colombiano de Artistas han promovido la ley del actor, y otras iniciativas para los más necesitados.

“Desde el círculo, tenemos la ley 1403 que es la ley Fanny Mickey, la trabajamos por 16 años y con el recaudo que se hacen con esa ley por concepto del derecho de remuneración publica, el 10% está dedicado a beneficio social y ese aporte es para las personas mayores. Ese beneficio es para quienes más han trabajado en cine, en televisión.

Por eso, Kepa hace una reflexión y deja un mensaje a sus colegas y a las nuevas generaciones de actores.

“Hay que diversificarse, yo he escrito para teatro, para televisión, he traducido obras de teatro. Diversifíquense, no se queden solamente con la idea que siendo actor o actriz van a poder seguir eternamente porque no es cierto. Llega un punto en que ya sea por razones físicas o simplemente porque no hay personajes esa mina de oro chiquita se acaba”, puntualiza.