“A mí también me pasó”: Lina Tejeiro cuenta que fue víctima de acoso sexual

Tras publicar en sus redes sociales el video de una mujer que fue víctima de acoso sexual en el transporte público, Lina Tejeiro abrió su corazón y contó que ella vivió dos experiencias similares.

La reconocida actriz relató que, como la denunciante, ha sido acosada en dos oportunidades. Incluso, una de las agresiones ocurrió cuando era menor de edad.

“A mí también me pasó en algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró el pene”, denunció la llanera en sus historias de Instagram.

Lina Tejeiro quiso hablar de su caso porque muchos de sus seguidores pusieron en tela de juicio la denuncia que ella compartió, de la otra mujer, en sus redes sociales.

“Por eso me solidarizo y por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se ve el pene, que es mentira, ¿acaso no ven cómo se sube la cremallera? Como se nota que no saben qué es vivir eso”, puntualizó.