"A mis 50 años soy más perra que nunca": la escandalosa declaración de Gloria Trevi

La mexicana habló de su crisis matrimonial y lo que espera de una relación. “Soy una máquina de sexo, pero también soy una señora”, recalcó.

La cantante llegó a sus 50 años de vida el pasado mes de febrero y recientemente ha estado en el ojo de la tormenta por las supuestas adversidades que está atravesando con su pareja, Armando Gómez.

En una entrevista exclusiva con People en Español, aseguró que “las mujeres no debemos de conformarnos o creer que una relación se puede convertir en algo monótono o aburrido. Tenemos que pedir más: pedir pasión, pedir romanticismo”.

Igualmente, Trevi también afirmó que “a los 50 estoy más perra que nunca: soy una máquina de sexo, pero también soy una señora. Si me dan lo que yo pido, estoy contenta… ¡y quiero mucho!”.

La mexicana sostuvo que la falta de pasión y aventura, sumando que su pareja comenzó a comportarse como un desconocido, fue lo que aumentó la crisis en su matrimonio.

Por último, en cuanto a una posible separación dijo a People en Español: “Yo no le tengo miedo a esas cosas, lo único que me detiene es si ya no hay amor. Todo lo que tenía que soportar en la vida lo soporté, estoy para que si me aman de verdad me lo demuestren”.