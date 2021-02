¿A pagar US$30 millones?: Kanye West fue demandando por sus empleados

Definitivamente no es el mejor momento para el rapero Kanye West. No solo se está divorciando de Kim Kardashian , como lo han asegurado varios medios de los Estados Unidos, y sus enfermedades mentales han salido a flote sino que ahora enfrenta una millonaria demanda.

El rapero ha viajado por todo Estados Unidos con su extravagante show ‘Sunday Service’ desde el 2019. Pero ahora sus abogados están siendo contactados por un creciente número de empleados insatisfechos con la forma en que han sido tratados.

Los empleados incluyen cantantes del coro, actores y bailarines así como miembros de la producción como maquilladores, estilistas y diseñadores de vestuario, según lo reveló el diario británico The Sun.

El diario explica que, según la ley laboral de California, los miembros del espectáculo deben ser considerados como empleados y no contratistas independientes.

Esto significa que tienen derecho legal a horas extras, comidas y descansos. Según la demanda, no solo no tuvieron eso sino que no se les pagó a tiempo y a algunos no se les canceló en lo absoluto.

Una firma de Los Angeles ha reunido a 500 personas y otra, a 300. Pero esto, según The Sun, es solo la punta del iceberg.

Al parecer hay miles de personas de shows anteriores que también están descontentas y buscarían unirse a la demanda.

No es claro si el cantante sabía lo que pasaba con los empleados tras bambalinas, pero los demandantes esperan que él responda.

Esto le podría significar a Kanye Wes t un millón de dólares por cada demanda, o hasta 30 millones de dólares si decide dar la pelea legal.