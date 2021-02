A Pipe Bueno le preguntaron si aún quiere a Jessica Cediel y así reaccionó Luisa Fernanda W

Durante una ronda de preguntas titulada ‘verdad o shot’, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron algunas inquietudes de sus seguidores sobre su relación.

A través de su canal de YouTube, la pareja respondió quién dio el primer beso, cómo nació su amor, si alguno ha pensado en ponerle fin al noviazgo y si terceras personas han intentado involucrarse.

Sin embargo, el tema de sus exparejas fue el que más llamó la atención entre los internautas.

La primera en referirse a este asunto fue Luisa Fernanda W, a quien le preguntaron por Fabio Legarda: “¿Lu, aún piensas en Lega?”.

“A las personas bonitas, a las que pasan por la vida de uno y dejan una bonita huella claro que se les recuerda”, reconoció la antioqueña.

Acto seguido, le preguntaron a Pipe Bueno por la presentadora Jessica Cediel, con quien sostuvo una larga relación: “¿Verdad que Pipe aún quiere a Jessica?”.

El intérprete de ‘Cupido falló’ y ‘Guaro’ dio una contundente respuesta:

“Esa pregunta es muy coherente justo con la que acaba de salir de Fabio, que nos enviaron los fans, pero es muy sencillo: Jessica es una persona que pasó por mi vida, que tuvimos una relación en la que compartimos momentos muy bonitos y nuestra ruptura no fue para nada traumática, entonces no tengo de donde tener un mal sentimiento hacia ella. Sí puedo decir y aclarar que evidentemente ya como mujer no hay ese cariño porque si no, a lo mejor, estaríamos juntos, pero ese cariño ya no existe, por el contrario, tengo es un cariño y aprecio por lo que representó en algún momento de mi vida, pero hasta ahí”.

Tras la aclaración, Luisa Fernanda contó que los tres tienen muy buena relación y que incluso las dos han hablado por teléfono para darse consejos.