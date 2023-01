A pocas horas de los Óscar, estos son los más opcionados para ganar la preciada estatuilla

Con la presentación de Jimmy Kimmel, la edición número 90 de los premios se llevará a cabo este domingo 4 de marzo a las 8:00 p.m. hora colombiana.

Luego de una edición 2017 llena de sorpresas, siendo lo más recordado el error en la lectura del ganador a mejor película, se espera que en esta ocasión sea una gala que pase a la posteridad.

Los escándalos por acoso, movimientos reivindicativos como #Metoo y la convulsiva situación política por las medidas antinmigrantes de Donald Trump serán un elemento constante durante la premiación.

Las películas nominadas no se escapan de ese contexto, cada una se destaca por sus temáticas inclusivas, la lucha en contra de las injusticias de los poderosos, la crítica al racismo latente en la cultura estadounidense y la búsqueda de una verdadera equidad.

Horas antes de la entrega de los Óscar, el público se pregunta qué deparará esta noche. ¿´La forma del agua’ romperá el record de ‘Titanic’ de estatuillas ganadas? ¿Gary Oldman por fin recibirá un Óscar después de tantas nominaciones? ¿Greta Gerwig será la segunda mujer en ganar el premio a mejor directora?

Ante tantas dudas, estas son las predicciones de los ganadores de las categorías más importantes de los premios de la Academia, tomando como base a la prensa especializada y los resultados previos de la temporada de premios (Globos de Oro, Bafta, SAG, entre otros).

Mejor Película

La favorita de la prensa especializada en cine y del público es la ‘Forma del Agua’. La bella fábula de Guillermo del Toro sobre la relación amorosa entre un monstruo acuático y una mujer muda ha llevado consigo un fuerte mensaje en contra de la creciente xenofobia. Con 13 nominaciones, es una de las más probables ganadoras de la noche. Lamentablemente, los escándalos de plagio días antes de cerrar las votaciones, le restan posibilidades a la obra de Del Toro.

Si se tiene en cuenta los premios que precedieron a los Óscar, ‘3 anuncios por un crimen’ es el filme con mayor probabilidad de llevarse la estatuilla. La historia de una madre buscando justicia por el asesinato de su hija ha ganado el premio a ‘Mejor película’ tanto en los SAG, Globos de Oro y Bafta. Sería una verdadera sorpresa si no se llevara también el óscar en esta categoría.

Mejor Director

A pesar de los escándalos por plagio, todo indica que Guillermo del Toro será premiado como director. El mexicano ha hecho un trabajo impecable en la ‘Forma del Agua’, el realismo y la ternura que le imprime a una historia cargada de elementos fantásticos lo hacen destacarse sobre los otros nominados. Con este galardón, sería la cuarta ocasión que un latino gane en esta categoría en cinco años (antes ganaron Alfonso Cuarón y el doble galardonado Alejandro González Iñárritu).

La sorpresa la podría dar tanto Christopher Nolan (Dunkirk) como Greta Gerwig (Ladybird).

Con Dunkirk, Nolan ha llevado el cine bélico a un nuevo nivel de realismo y de expresión artística. Sin embargo, el inglés ha sido de esos directores que, a pesar de sus sobresalientes trabajos, ha sido ignorado por la Academia.

Gerwig ha hecho en Ladybird una gran historia sobre la confusión y la rebeldía característica de una joven adolescente. Si llegara a ganar, sería la segunda mujer en recibir el reconocimiento a mejor directora en la historia de este premio.

Mejor Actor

Todas las quinielas apuntan a Gary Oldman. Su interpretación de Winston Churchill en las ‘Horas más difíciles’ es sobrecogedora. Con una actuación que se lleva todas las miradas, Oldman es capaz de encarnar un personaje de la envergadura del primer ministro británico durante la segunda guerra mundial, sin llegar a las exageraciones o la ridiculización. Además, tiene a su favor un elemento que le gusta mucho a la academia, una transformación física total para interpretar al personaje.

Solo Daniel Day Lewis, con su papel en el ‘Hilo Fantasma’, podría competir por este galardón. Day Lewis, quien ya ha dicho que se retira del mundo de la actuación, hace una gran labor interpretando al sociopático diseñador de modas Reynolds Woodcock.

Mejor Actriz

En esta categoría no hay dudas, Frances McDormand se destaca sobre las otras nominadas. La venganza de una madre en contra de una sociedad culpable por la muerte de su hija, permite a McDormand hacer una interpretación que va muy de acuerdo con los tiempos que se están viviendo en el mundo del cine. La dureza y fiereza que imprime a su personaje es de tal magnitud que incluso sus compañeros de elenco se sintieron intimidados.

Ni la más nominada a los óscar, Meryl Streep, o Sally Hawkins, haciendo de una mujer muda que se enamora de un animal acuático, parece que le van a quitar a McDormand el galardón.

Mejor actor de reparto

‘3 carteles por un crimen’ también aportarían el ganador al actor de reparto. Sam Rockwell no se deja opacar de la fuerza de la interpretación France McDormand y es capaz de responderle en un bello contrapunteo actoral. El violento y racista policía que interpreta Rockwell ya lo ha hecho merecedor del Globo de Oro, el SAG Y el Bafta. La sorpresa la podría dar Willem Dafoe con su participación en ‘The Florida Project’.

Mejor actriz de reparto

Dos actrices que vienen del mundo de la televisión se disputan esta categoría, ambas interpretando a la madre de la protagonista.

Primero está Allison Janney. Esta le da vida a LaVona Golden, una madre despiadada y sin escrúpulos que lleva a la completa desesperación a la patinadora olímpica Tonya Harding. Siguiéndole los pasos, vemos a Laurie Metcalf. Ella, en Lady Bird, es una mamá que tiene que lidiar con una hija adolescente que está en total confusión.