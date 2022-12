A pocos días del estreno de Juego de Tronos, Obama ya tiene los nuevos capítulos

La serie fantástica de HBO se despidió en junio de 2015 con una imagen que desgarró al público: el protagonista principal apareció apuñalado y abandonado a su suerte.

Sabiendo que más de 20 millones de personas siguieron cada episodio solo en Estados Unidos, el regreso de este famoso drama está ya a la altura de grandes programas que marcaron un antes y un después en la televisión como "Dallas".

El tráiler de la nueva temporada difundido en marzo dio algunos signos de esperanza para pensar que Snow vivirá, pero nadie ha podido sacarse de la cabeza al personaje, tumbado indefenso sobre la nieve.

En algo más de un minuto, el avance garantizó a los fans lo que tanto quieren ver: sexo, violencia e intrigas, la combinación que tantos éxitos ha dado a "Juego de Tronos", coronada como la gran triunfadora en los pasados premios Emmy.

La serie, basada en las novelas de George R.R. Martin, cuenta la vida de familias nobles que luchan por hacerse con el poder, pero sin perder de vista a los White Walkers, esas criaturas que se convierten en la principal amenaza de los habitantes de Westeros.

El analista Shawn Robbins considera que la serie pertenece a "una nueva edad de oro que vive la televisión", capaz de cautivar a una audiencia global y trasladar el continuo debate sobre sus tramas a las redes sociales.

"Hay algo muy atractivo con las audiencias de hoy en día, que conectan con las historias y comparten sus experiencias con otras personas", agregó.

Al igual que "The Walking Dead", "Juego de Tronos" ha demostrado que los finales con suspenso y las misteriosas suertes de los personajes favoritos logran mantener en vilo durante meses al público.

Los creadores de la serie, David Benioff y Dan Weiss, no han revelado ni un detalle de lo que pasará a partir del domingo.

El primero solo comentó a la revista Variety que el rodaje, desarrollado en cinco países, entre ellos España, fue "una auténtica prueba para todo el equipo" por su dureza y exigencia.

La fiebre por "Juego de Tronos" es tan alta que la comunidad científica ha llegado a crear una fórmula para adivinar lo que sucederá.

Una clase de ciencias informáticas de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, ha recopilado toda la información sobre la serie para adivinar quién será el próximo en morir mediante una serie de algoritmos.

Uno de ellos predijo correctamente el 74% de las desapariciones y anticipó que varios personajes principales seguirían vivos.

La sexta temporada abrirá con el episodio "The Red Woman" --La mujer roja-- a las 01H00 GMT del lunes.

Por ahora, el único fan que ya sabe lo que le ocurrirá a Jon Snow es el presidente estadounidense Barack Obama, quien pidió como favor especial recibir por adelantado una copia de los nuevos capítulos.